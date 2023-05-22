«Крымэнерго»: электроснабжение в Симферополе полностью восстановлено

Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Симферополе и Симферопольском районе Фото: Мария ЛЕНЦ

Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Симферополе и Симферопольском районе, нарушенное в результате аварии на линии электропередачи. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУП РК «Крымэнерго».

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в крымской столице в результате аварии на линии электропередачи произошло технологическое отключение электроэнергии, сработала автоматика. Отключенная нагрузка составила 42 МВт.

– В 22:49 в результате технологического нарушения на линии 110 кВ были частично обесточены абоненты в Симферополе и Симферопольском районе. В 03:03 ГУП РК «Крымэнерго» завершило работы по возобновлению энергоснабжения абонентов, – сообщили в пресс-службе предприятия.

Ранее жителей поселков Гаспра, Кореиз, Ореанда под Ялтой предупредили о возможных отключениях света 22-23 мая. Снижение надежности энергоснабжения связано с реконструкцией оборудования.

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