Крымские спасатели проверили готовность плавсредств к летнему купальному сезону

Фото: МЧС Республики Крым

В Крыму спасатели проверили готовность плавсредств к летнему купальному сезону, на вооружении ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» находится 21 плавсредство, передает Крымская газета.

– В личном составе учреждения ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» подготовлено более 70 профессиональных водолазов, – пишет издание.

Ранее КП-Крым писала, что туристы, которые уже начинают приезжать в Крым на отдых, открыли для себя новое развлечение - морские прогулки с дельфинами. На катерах и лодках людей отправляют в места, где обитают эти умные животные.

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