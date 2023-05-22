Константинов ответил на слова Буданова об уничтожении 3 миллионов крымчан

Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов прокомментировал заявление руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова об уничтожении 3 миллионов жителей полуострова. Об этом глава регионального парламента написал в своем Telegram-канале.

– Нового в этом заявлении – только то, что нас, оказывается, уже 3 миллиона, – подчеркнул Константинов.

Председатель Госсовета назвал Буданова главным террористом Украины и процитировал его заявление о жителях полуострова.

– Мы получили 3 миллиона людей, которые жили под пропагандой РФ. Это видоизмененные люди, которых ждет физическое уничтожение за их поступки, – привел руководитель крымского парламента слова главы украинской разведки.

Константинов подчеркнул, что в Киеве не озвучили ничего нового.

– «Крым будет или украинским, или безлюдным» – это было сказано 30 лет назад «духовными» учителями будановых, – напомнил председатель Госсовета.

Глава законодательной власти Крыма отметил, что в 2014 году Киев был уже готов приступить к выполнению этого плана.

– Их опередили на несколько дней, возможно – даже часов, – подчеркнул Константинов.

Председатель Госсовета убежден, что Буданов окажется за решеткой, если «его раньше не настигнет высшая мера наказания, на которую он уже не только наговорил, но и наделал».

– Кстати, то, что он так разговорился в последнее время, связывают с пропажей из медиапространства другой «говорящей головы режима» – палача ВСУ Залужного (Валерия, главнокомандующего Вооруженными силами Украины). Тот, по слухам, не то убит, не то тяжело ранен. Вот и пришлось сменить «говорящую голову», – заключил Константинов.

Ранее заявление Буданова прокомментировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он рассказал, в каком случае глава ГУР может побывать в городе-герое.