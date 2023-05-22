В Севастополе образуют 474 участка для выдачи участникам СВО

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В Севастополе планируют образовать 474 земельных участка для выдачи участникам специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Севастопольское правительство приняло постановление о включении участка в селе Осипенко в границы территориальной зоны индивидуального жилищного строительства. Там планируют образовать 474 земельных участка. Площадь каждого из них составит 400 квадратных метров.

– Их мы будем предоставлять участникам СВО, членам их семей и членам семей погибших участников СВО, – пояснил Развожаев.

Как сообщалось ранее, в Ялте началась выдача сертификатов на земельные участки участникам специальной военной операции. Сообщалось, что в списке – первые 46 человек.

Напомним, 7 апреля в Симферополе участники СВО получили первые документы на земельные участки. Наделы выдали в поселке Лесновка под Саками.