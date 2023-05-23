На финансирование социально-культурной сферы Крыма направили более 47 млрд рублей

На финансирование различных отраслей социально-культурной сферы Крыма с начала года направили более 47 млрд рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На финансирование различных отраслей социально-культурной сферы Крыма с начала года направили более 47 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина Республики Крым со ссылкой на вице-премьера – министра финансов РК Ирину Кивико.

– Большая часть расходов, а это более 47,1 млрд руб. (49,2% общей суммы исполнения) направлена на финансирование отраслей социально-культурной сферы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на эти цели выросли на 13,3 млрд руб., или на 39,4% (годовые назначения выполнены на 38,2%), – говорится в сообщении.

В частности, расходы на соцполитику увеличились на 10,6 млрд рублей (или в 2,9 раза). Расходы на сферу образования выросли на 1,1 млрд рублей (почти на 9%), на здравоохранение - более чем на 1,2 млрд рублей (17,6%), на культуру и кинематографию – на 333,1 млн рублей (18,4%).

Ранее Ирина Кивико сообщила, что в Саках появится современный туристический апарт-комплекс с дендропарком, каскадным бассейном, гастрономическим кварталом с рестораном, фудкортом, кафе, баром, детским кафе и спа-комплексом. Реализация проекта позволит создать 140 новых рабочих мест.

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