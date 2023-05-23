Аксенов: Соборную мечеть в Симферополе достроят в сентябре

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

Соборную мечеть в Симферополе планируют достроить в сентябре. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

– Пообщался с учредителями – завершить строительно-монтажные работы планируется в сентябре этого года, – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Напомним, Соборная мечеть в Симферополе строится с осени 2016 года. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились. 19 мая на заседании Совета по межнациональным отношениям президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство мечети как можно скорее.

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