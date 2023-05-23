Начальную военную подготовку начнут преподавать в школах Крыма с 1 сентября

Со следующего года в школах будут проводиться военно-патриотические игры «Зарница» и «Победа» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В крымских школах с 1 сентября начнут преподавать начальную военную подготовку (НВП). Об этом сообщила глава Минобрнауки Республики Крым Валентина Лаврик, ее слова передает «Крым 24»

– С 1 сентября мы планируем за счет внеурочной деятельности в каждой школе реализовывать программу «Начальная военная подготовка». Для этого оборудуют кабинеты ОБЖ. В этом году мы стартуем по такому оснащению, в следующем году будет продолжение, – рассказала министр.

Кроме того, в школах Крыма введена должность советника по воспитанию, который будет заниматься патриотическим воспитанием ребят. Со следующего года в школах будут проводиться военно-патриотические игры «Зарница» и «Победа».

Напомним, в ноябре прошлого года в Крыму утвердили порядок организации курса начальной военной подготовки в школах и учреждениях среднего профессионального образования.

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