Ремонт участка проспекта Победы в Симферополе завершится до 1 ноября

Фото: Служба автомобильных дорог Республики Крым

Участок проспекта Победы в направлении выезда из Симферополя отремонтируют до 1 ноября 2023 года, текущая готовность - 60%. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Республики Крым, передает Крымское информационное агентство.

Длина участка составляет 3,7 километра. Цена контракта - более 392 млн рублей.

– При ремонте будут выполнены частичная замена основания дорожной одежды, устройство выравнивающего и верхнего слоя из асфальтобетонной смеси, для безопасности пешеходов будут выполнены работы по ремонту тротуаров с двух сторон проезжей части, а также установлено барьерное и пешеходное ограждение. После выполнения работ по ремонту будут установлены новые дорожные знаки и нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластиком,– рассказали в Службе автодорог.

Отмечается, что уже выполнены работы по устройству выравнивающего и верхнего слоя покрытия.

Ранее сообщалось, что Крым получит 166 млрд рублей на ремонт и строительство дорог. Средства будут выделены в 2023, 2024 и 2025 годах. Финансирование позволит в частности достроить дорогу к крепости Керчь, а также подъезды к арт-кластеру «Таврида» и капитально отремонтировать участок дороги от поселка Орджоникидзе до завода «Гидроприбор» в Феодосии.

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