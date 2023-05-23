В Керченской больнице появилось новое оборудование для медицинской реабилитации

Фото: Минздрав Республики Крым

В Керченскую городскую больницу закупили новое медицинское оборудование общей стоимостью почти 10 млн рублей. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на Минздрав Крыма.

– В амбулаторном отделении медицинской реабилитации ГБУЗ РК «Керченская городская больница №3» установлено новое оборудование – реабилитационный комплекс для локомоторной терапии. С помощью данного устройства пациенты выполняют физические упражнения, обеспечивающие пассивные либо активно-пассивные движения в суставах и мышцах на основе компьютерных программ. Это помогает восстановить пациентам навыки ходьбы, – передает агентство.

Кроме того, установлены профессиональная система электромагнитной стимуляции тканей, беговая дорожка, тренажеры для пассивных циклических занятий и три специализированных массажных стола.

Фото: Минздрав Республики Крым

Фото: Минздрав Республики Крым

Фото: Минздрав Республики Крым

Напомним, в середине мая республика получила семь передвижных медицинских комплексов. Они будут приезжать в те населенные пункты, где нет фельдшерских акушерских пунктов.

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