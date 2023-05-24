В Симферополе отряд «ЛизаАлерт» Крым провел обучение новичков

В Симферополе отряд «ЛизаАлерт» провел обучение новичков. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

В Симферополе инструкторы «ЛизаАлерт» Крым провели вводную лекцию для тех, кто хочет вступить в поисковый отряд.

- Мы рассказали об истории отряда в Российской Федерации и Республике Крым, о главных принципах и правилах отряда, методиках поиска и о способах, которыми можно помогать отряду в поисках пропавших, - сообщили в «ЛизаАлерт» Крым.

Поисковики поблагодарили всех, кто решил поддержать благородное и нужное дело по поиску людей, которые без вести пропали.

Желающие стать частью команды «ЛизаАлерт» Крым, могут заполнить анкету для вступления в ряды добровольцев.

Напоминаем, что на Крымском полуострове в настоящее время идут поиски Аллы Топориной, исчезнувшей 3 мая 2023.

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