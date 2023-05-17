В Крыму ищут 40-летнюю женщину в зеленых ботинках

Алла Топорина. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымское подразделение поискового отряда «ЛизаАлерт» разместило в соцсети новую ориентировку:

- Пропала Топорина Алла Владимировна, 40 лет (1982 года рождения), город Севастополь.

Ориентировка на пропавшую. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Женщина исчезла из поля зрения близких две недели тому назад – с 3 мая 2023 года ее местонахождение неизвестно.

Приметы Аллы Топориной: 169 сантиметров рост, нормальное телосложение, светло-русые волосы и серо-голубые глаза.

Жительница Севастополя была одета в черного цвет пальто, спортивный костюм, шапку и зеленые ботинки.

Если вы видели пропавшую, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» Крым: 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.

Напоминаем, что волонтеры также ищут 34-летнего Павла Кириченко, 74-летнюю Марию Лебедеву (Мурычеву), 47-летнего Аймета Засеева и 33-летнего Николая Чиркова.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50