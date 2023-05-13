В Крыму бесследно исчезла 74-летняя жительница Алушты

Мария Лебедева (Мурычева) пропала 7 мая 2023 года. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

В Крыму идут поиски пожилой женщины из села Лучистое Алушты. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» сообщили:

- Пропала Лебедева (Мурычева) Мария Владимировна, 74 года (1948 года рождения), село Лучистое, город Алушта. С 7 мая 2023 года ее местонахождение неизвестно.

В соцсети появилась ориентировка на пропавшую. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Приметы пропавшей: 160 сантиметров рост, нормальное елосложение, седые волосы и зеленые глаза.

Мария Лебедева (Мурычева) была одета в синюю куртку, черного цвета брюки и ботинки, серо-черную шапку.

Если вы видели Марию Лебедеву (Мурычеву), пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.

В настоящее время на Крымском полуострове также ведутся поиски 47-летнего Аймета Засеева, и 33-летнего Николая Чиркова.

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