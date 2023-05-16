В Крыму ищут 34-летнего жителя Севастополя

Павел Кириченко. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры отряда «ЛизаАлерт» Крым просят оказать содействие в поисках молодого мужчины из Севастополя:

- Помогите найти человека. Пропал Кириченко Павел Сергеевич, 34 года (1989 года рождения), город Севастополь.

В соцсети появилась ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Родные и близкие потеряли его из вида почти две недели тому назад - местонахождение неизвестно с 3 мая 2023 года.

Приметы Павла Кириченко: 185 сантиметров рост, нормальное телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы.

Если вы видели пропавшего, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» Крым: 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.

Напоминаем, что в настоящее время также идут поиски 74-летней жительницы Алушты Марии Лебедевой (Мурычевой), 47-летнего жителя Симферополя Аймета Засеева и 33-летнего Николая Чиркова.

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