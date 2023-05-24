Подразделение фонда помощи участникам СВО заработает в Ялте 1 июня

Накануне на совещании в администрации будущие социальные координаторы встретились с сотрудниками ведомств, с которыми им предстоит напрямую взаимодействовать. Фото: телеграм-канал Янины Павленко

1 июня в Ялте откроется подразделение регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества». Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в своем телеграм-канале.

Напомним, указ о создании фонда 3 апреля подписал президент России Владимир Путин. Организация призвана оказывать комплексную помощь и поддержку ветеранам СВО и семьям погибших военных. Фонд начнет работу с 1 июня 2023 года, его филиалы появятся во всех субъектах РФ, в том числе и в Крыму.

По словам Павленко, будущие сотрудники ялтинского подразделения - социальные координаторы - уже прошли обучение. Накануне на совещании в городской администрации они встретились с сотрудниками ведомств, с которыми им предстоит напрямую взаимодействовать - ДЖКХ, ДИЗО, ФМБА, управления жилполитики, военкомата, Департамента соцполитики и многих других организаций.

– Фонд будет оказывать содействие в решении множества проблем. Главная задача – максимально быстрая и качественная отработка, без какой-либо бюрократии, – подчеркнула градоначальница.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50