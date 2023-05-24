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НовостиОбщество24 мая 2023 11:23

Госсовет Крыма принял закон о дополнительных мерах поддержки для ветеранов СВО

В их числе льготный проезд в общественном транспорте и компенсация коммунальных услуг
Дмитрий Коренев
Депутаты Госсовета РК 24 мая в двух чтениях приняли закон о дополнительных мерах соцподдержки для участников специальной военной операции

Депутаты Госсовета РК 24 мая в двух чтениях приняли закон о дополнительных мерах соцподдержки для участников специальной военной операции

Фото: Анастасия ЖУКОВА

Депутаты Государственного совета Республики Крым 24 мая в двух чтениях приняли закон о дополнительных мерах социальной поддержки для участников специальной военной операции. Об этом сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

– Это касается льготного проезда в общественном транспорте, следующем в пригородном и городском сообщении в пределах Крыма, и компенсации расходов в размере 50% на оплату коммунальных услуг и оплату стоимости топлива и сжиженного газа при проживании в домах, не имеющих центрального отопления, – написал Константинов в своем телеграм-канале.

Спикер парламента Крыма добавил, что получить эти меры поддержки бойцы смогут и до получения статуса ветерана боевых действий.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в селе Осипенко образуют 474 участка для выдачи участникам СВО. Площадь каждого из них составит 400 квадратных метров

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