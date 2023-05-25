«Автокрысы»: в Крыму обворовали машину прямо на ходу

Момент кражи попал на видео. Фото: кадр видео Тема Дмитриев/Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

В Крыму на видеокамеру попал момент необычной кражи. На видео, которое очевидец разместил в соцсети, хорошо видно, что возле припаркованной «Газели», с откинутым задним бортом, притормаживает другой такой же грузовичок и в боковое окно по пояс высовывается пассажир, который ворует из кузова, стоящего на разгрузке авто, какой-то ящик.

Затем машина с краденным резво уезжает.

- Автокрысы! Какой кошмар, но закон бумеранга обязательно сработает! – так эмоционально прокомментировали пользователи соцсети это видео.

Да, скорее всего возмездие настигнет героев этого довольно информативного видео, ведь по гиперактивным сотрудникам ГИБДД Севастополя, которые едва не размазали по асфальту 3 детей, уже идет разбирательство.

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