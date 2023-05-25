Крымчане стали больше ездить общественным транспортом

Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

За первые четыре месяца 2023 года «Крымтроллейбус» перевез на 40% больше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал замгендиректора предприятия Вячеслав Мартынов.

– Подвели статистику, за четыре месяца мы перевезли 22 миллиона пассажиров. Это на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года, – рассказал Мартынов.

Ранее председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк сообщил, что в настоящее время техника «Крымтроллейбуса» выходит на 21 маршрут троллейбусного сообщения и 265 автобусных маршрутов.

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