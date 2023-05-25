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НовостиОбщество25 мая 2023 9:32

Крым получит 6,7 млрд рублей на ремонт дорог

Аксенов: Крым получит 6,7 млрд рублей на ремонт дорог в муниципалитетах
Дмитрий Коренев
Благодаря решению президента и поддержке федерального правительства Республика Крым получит около 6,7 млрд рублей на ремонт автомобильных дорог в муниципальных образованиях

Благодаря решению президента и поддержке федерального правительства Республика Крым получит около 6,7 млрд рублей на ремонт автомобильных дорог в муниципальных образованиях

Фото: Анна КИРИЕНКО

Крым получит около 6,7 млрд рублей на ремонт дорог, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

– Благодаря решению президента и поддержке федерального правительства Республика Крым получит около 6,7 млрд рублей на ремонт автомобильных дорог в муниципальных образованиях, – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Крыму планируют привести в нормативное состояние 189,746 километра региональных дорог. По нацпроекту отремонтируют 15 дорог общей протяженностью 161,022 километра.

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