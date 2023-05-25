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НовостиОбщество25 мая 2023 12:52

Более 700 крымских школьников претендуют на золотые медали

В этом году крымские школы выпустят около 30 тысяч ребят. Из них 9 тыс. - одиннадцатиклассники и более 20 тыс. - девятиклассники
Дмитрий Коренев
В крымских школах на золотую медаль претендуют 747 выпускников

В крымских школах на золотую медаль претендуют 747 выпускников

Фото: Олег УКЛАДОВ

В крымских школах на золотую медаль претендуют 747 выпускников, сообщает Крымская газета со ссылкой на Минобразования республики.

– Всего в этом году в школах Крыма около 30 тысяч выпускников. Из них 9 тысяч - это одиннадцатиклассники, и более 20 тысяч девятиклассников, – пишет издание.

Напомним, в Крыму 24 мая стартовал основной период сдачи ОГЭ – девятиклассники сдавали историю, физику и биологию. Для одиннадцатиклассников единый государственный экзамен (ЕГЭ) стартует 26 мая, в этот день пройдут испытания по географии, литературе и химии.

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