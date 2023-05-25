Под Симферополем могут построить новый перинатальный центр

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Власти Крыма рассматривают вопрос о возможности создания перинатального центра на территории новой больницы имени Семашко. Об этом сообщает КИА.

– Предусмотрено выделение средств Республике Крыма на доведение наших учреждений здравоохранения до федеральных стандартов. Буквально за последний год мы приобрели более 5 тысяч единиц нового оборудования в системе здравоохранения, – отметил министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский.

По его словам, речь, в частности, идет об оборудовании, необходимого для выхаживания недоношенных младенцев. Кроме того, Крым закупил реанимационное оборудование. Республика подала заявку федеральным властям на выделение земли для создания медицинского кластера на территории новой больницы Семашко.

– Организовать там кластер, чтобы у нас республиканская взрослая больница была рядом с перинатальным центром, для того, чтобы можно было своевременно привлечь специалистов, провести необходимые диагностические исследования, – рассказал глава Минздрава.

По его словам, сейчас этот вопрос решается. Скорупский считает, что решение примут в ближайшее время.

Напомним, в декабре 2020 году в Симферополе открыли многофункциональный центр имени Семашко. Новая больница обошлась в 11 миллиардов рублей. Ее построили за три года.