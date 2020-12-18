В Симферополе открыли многофункциональный центр имени Семашко

Лечение в новой больнице уже проходят больше 400 человек Фото: Александра Тимощенко

Просторные коридоры, высококлассное оборудование и 15 действующих отделений. С сегодняшнего дня новый многофункциональный медицинский центр имени Семашко заработал в полную силу. На торжественном открытии новой больницы присутствовали глава республики Сергей Аксенов, спикер крымского парламента Владимир Константинов, министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко и директор департамента развития и проектов ООО «СГМ Групп» Николай Мишин.

В новой больнице уже функционируют 10 отделений Фото: Александра Тимощенко

По словам главы Крыма Аксенова, новый медцентр – это один из самых лучших и современных центров в России. Он дарит пациентам новый шанс и возможности поправить свое здоровье, а некоторым - и вовсе поможет спасти жизнь.

- По поручению президента РФ Владимира Путина реализован этот проект. Хоть и сроки были затянуты, определенные были нюансы, связанные с поставкой оборудования. Но уже на сегодняшний день больница приняла своих первых пациентов, - отмечает Аксенов.

Новый медцентр – это один из самых лучших и современных центров в России Фото: Александра Тимощенко

В новом многофункциональном медицинском центре уже начали свое лечение больше четырехсот пациентов. Они проходят лечение в 10 функционирующих отделениях новой больницы. Остальные пять отделений окончательно переедут в медцентр Семашко до 23 декабря.

Как отметил Владимир Константинов, новый медцентр Семашко стал тем проектом, который меняет облик нашего полуострова и делает его только лучше.

Оборудование позволяет проводить сложные операции Фото: Александра Тимощенко

- Больница открылась во время той войны, которую ведет сейчас полуостров с грозным противником. Убежден, что команда крымских медиков способна победить в этой борьбе, а мы окажем необходимую помощь, - говорит спикер крымского парламента.

В свою очередь министр здравоохранения сравнил строительство больницы с «тяжелой беременностью», так как открытие многофункционального медцентра переносили семь раз.

- Мы обсуждали техническое задание медцентра. «Беременели» в долгих спорах и дискуссиях. Тяжело протекала наша беременность: с токсикозами, со спорами, а иногда и с угрозами выкидыша, но нам удавалось все-таки путем принятия суперсредств сохранять эту беременность и двигаться дальше. И вот, наконец, мы родили уникального малыша, который всего за один день стал невероятным монстром, - рассказывает Александр Остапенко.

Заметим, сегодня утром в новом медцентре Семашко провели первую высокотехнологичную операцию, на которой лично присутствовал министр здравоохранения республики.

Напомним, строительство многопрофильного медцентра Семашко стартовало в сентябре 2017 года. На его возведение выделили около 11 миллиардов рублей. Новая больница включает в себя 12 этажей лечебного корпуса на 734 места, поликлинику и лабораторию, где результаты анализов пациенты смогут получить сразу через несколько часов.

Система обеспечения медцентра автономная: на случай отключения электроэнергии здание автоматически переключится на дизельную станцию. Только медоборудования для больницы закупили на 3 миллиарда рублей.

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