В Крыму достроили новый медцентр имени Семашко

Медцентр строили три года. Фото: Архив КП

Новый многопрофильный медицинский центр им. Семашко под Симферополем введен в эксплуатацию. Приемная комиссия работала накануне всю ночь, чтобы выдать заключение - объект соответствует проекту и принимается у подрядчика.

Медцентр начали строить еще в 2017 году по Федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя. Ввод объекта в эксплуатацию был назначен на декабрь 2019 года, но этот срок переносили 7 раз - то оборудование не дошло, то сети не подвели, то транспортные пути.

В апреле медицинский центр стали экстренно готовить к приему больных коронавирусом и пневмонией, но и на этот раз не случилось - под инфекционные госпитали пришлось выводить другие больницы и даже один из роддомов Симферополя.

- Мы завершили итоговую проверку по данному объекту, выдали заключение о соответствии и ввели его в эксплуатацию, - сообщил министр жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма Максим Скорин. - Заказчиком было принято единственно верное решение не просто предложить объект к вводу в эксплуатацию, а подготовить его полностью.

Еще несколько недель потребовались на сбор проектной документации, сбор справок и актов о технологическом присоединении к инженерным сетям. В итоге объект уже готов к работе, а не будет стоять в ожидании документальной приемки и доукомплектования.

Следующий шаг - оформить его в собственность республики и передать в ведение Минздрава РК для получения лицензии на лечебную деятельность.

- Наши дальнейшие действия связаны с постановка на кадастровый учет и оформление в собственность РК, - уточнил генеральный директор ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» Алексей Титов. - Далее передаем в оперативное управление Минздрава, и начнется процедура лицензирования.

По словам министра здравоохранения Крыма Александра Остапенко, из 15 отделений медцентра 12 будут хирургического профиля. В него также войдет региональный сосудистый центр. Всего в здании оборудованы 16 операционных.

- Медцентр укомплектован уникальной тяжелой техникой - два компьютерных томографа с приставками, два магнитно-резонансных томографа, два ангиографа, - отметил министр.

Комплекс зданий нового медцентра в 65 тысяч кв/м состоит из 12-этажного лечебного корпуса на 734 места и поликлиники, рассчитанной на прием 250 человек в смену, собственная лаборатория, где результат анализов будет готов через несколько часов. Все системы обеспечения полностью автономные, и на случай отключения электроэнергии здание автоматически переключится на дизельную станцию. Только на медицинское оборудование потрачено 3 миллиарда рублей.

- Объект строился по личному поручению президента для повышения качества здравоохранения в Республике Крым, - подчеркнул глава региона Сергей Аксенов. - Больница одна из самых современных в РФ и построена по последнему слову техники.

В ведение Минздрава РК комплекс перейдет уже на следующей неделе. После чего начнется укомплектование штата.

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