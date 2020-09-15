В Симферополе через две недели заработает Медцентр имени Семашко

Открытие медцентра анонсировали еще в марте Фото: Архив "КП"

В Симферополе готовят к открытию новый многофункциональный медицинский центр имени Семашко. Уже через две недели в нем будут лечить больных пневмонией и коронавирусом, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Количество больных двусторонней пневмонией в республике растет, а такие пациенты фактически «приравниваются к COVID-19», хотя показывают отрицательный тест.

- Для того, чтобы снять вопросы с дефицитом коечного фонда, мы договорились, что через две недели у нас полностью будет готова больница им. Семашко. Мы развернем еще 480 коек для борьбы с пневмониями и с коронавирусом. С тем, чтобы не было необходимости закрывать другие лечебные учреждения на территории Крыма, - заявил глава Крыма.

Он отметил, что больницам, которые развернут госпитали для больных ковидом, ничего не угрожает. Когда эпидемия закончится, они полностью будут обработаны, дезинфицированы и будут работать в штатном режиме. Новый медцентр нужен для того, чтобы не закрывать другие лечебные учреждения на территории полуострова.

- Мы от этой практики однозначно уходим, - подчеркнул Аксенов.

Напомним, еще в марте глава республики дал поручение о досрочном открытии медцентра из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Тогда задержку власти объяснили сложностями с поставкой оборудования. Уже в апреле общая готовность Медцентра им. Семашко составляла 99%. Больницу собирались открывать несколько раз, последний - в июле.

Создание новой больницы началось в сентябре 2017 года. Медцентр имени Семашко разместился на площади в 11 тысяч квадратных метров.

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