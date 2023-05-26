На Бородинском кольце в Симферополе дождем размыло часть насыпи

Фото: t.me/nnlukashenko

В районе Бородинского кольца на восточном обходе Симферополя из-за дождей размыло часть земляной насыпи, что привело к разрушению части дорожного полотна. Об этом накануне вечером сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

– В результате выпадения осадков произошел размыв насыпи земляного полотна на подходах к путепроводу на км 5+69, из-за чего произошло разрушение асфальтобетонного покрытия. В настоящий момент грунт с дороги убран, движение по одной полосе движения ограничено, принимаются меры по восстановлению целостности конструкций, – написал Лукашенко в своем телеграм-канале.

Фото: t.me/nnlukashenko

Фото: t.me/nnlukashenko

Ранее КП-Крым писала, что в Белогорске после ливня подтопило несколько домов. Вечером 24 мая в течение часа в городе выпало 63 мм осадков.

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