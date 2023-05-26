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НовостиОбщество26 мая 2023 7:38

В Саках 26 мая пройдут учения экстренных служб и правоохранителей

Возможны перемещения спецтехники
Дмитрий Коренев
Возможны передвижения техники МЧС, правоохранительных органов, перекрытие определенных участков дорог и сбои в движении общественного транспорта

Возможны передвижения техники МЧС, правоохранительных органов, перекрытие определенных участков дорог и сбои в движении общественного транспорта

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 26 мая, в городе Саки пройдут совместные учения экстренных служб и правоохранительных органов. Об этом сообщил глава администрации города Александр Овдиенко в своем телеграм-канале.

– Возможны передвижения техники МЧС, правоохранительных органов, перекрытие определенных участков дорог и сбои в движении общественного транспорта, – предупредил градоначальник. Овиденко призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие.

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