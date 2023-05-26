В Севастополе запустили дополнительные рейсы по маршруту №65

Фото: t.me/razvozhaev

В Севастополе с 26 мая запущены дополнительные рейсы на маршруте №65, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

– По моему поручению сегодня запущены дополнительные рейсы на маршруте №65 «5-й км. Балаклавского шоссе – Юхарина балка», – написал он в своем телеграм-канале.

С сегодняшнего дня будут выполняться не восемь, а 12 рейсов. Еще четыре рейса добавятся с 5 июня, добавил губернатор.

Ранее КП-Крым писала, что с сегодняшнего дня изменилось расписание движения автобуса, курсирующего между Геническом Запорожской области и крымским Джанкоем.

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