Насыпь на Бородинском кольце в Симферополе восстановят в течение двух дней

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Завершить работы по восстановлению дорожной насыпи на Бородинском кольце в Симферополе планируется 28 мая, передает «Крым 24» со ссылкой на начальника отдела капитального строительства службы автомобильных дорог РК Артема Чилина.

По словам Чилина, размытие насыпи вызвано неисправностью ливневки.

– Из-за обильных осадков произошло засорение ливневой канализации, дождеприемный колодец не справился, вода хлынула на откос земляного полотна,– рассказал Чилин.

Объект ремонтируют «по гарантии», трудятся 10 человек и спецтехника.

Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что в районе Бородинского кольца на восточном обходе Симферополя из-за дождей размыло часть земляной насыпи, что привело к разрушению части дорожного полотна.

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