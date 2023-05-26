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НовостиОбщество26 мая 2023 11:56

Насыпь на Бородинском кольце в Симферополе восстановят в течение двух дней

Как сообщил начальник отдела капитального строительства службы автомобильных дорог РК Артем Чилин, размытие насыпи вызвано неисправностью ливневой системы
Дмитрий Коренев
Фото: t.me/nnlukashenko

Фото: t.me/nnlukashenko

Завершить работы по восстановлению дорожной насыпи на Бородинском кольце в Симферополе планируется 28 мая, передает «Крым 24» со ссылкой на начальника отдела капитального строительства службы автомобильных дорог РК Артема Чилина.

По словам Чилина, размытие насыпи вызвано неисправностью ливневки.

– Из-за обильных осадков произошло засорение ливневой канализации, дождеприемный колодец не справился, вода хлынула на откос земляного полотна,– рассказал Чилин.

Объект ремонтируют «по гарантии», трудятся 10 человек и спецтехника.

Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что в районе Бородинского кольца на восточном обходе Симферополя из-за дождей размыло часть земляной насыпи, что привело к разрушению части дорожного полотна.

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