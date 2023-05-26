Директора севастопольского дельфинария Flipper накажут за продажу краснокнижной афалины

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В Севастополе планируют привлечь к ответственности директора и юридическое лицо ООО «Биологическая станция» за незаконную продажу краснокнижного дельфина. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел вечером 2 ноября 2022 года недалеко от Парка Победы. Директор дельфинария Flipper Владимир Калниболотский выбросил в открытое море афалин, более десяти лет проживших в неволе. Бесчеловечность происходящего взбудоражила жителей не только Севастополя, но и всего полуострова. К ситуации подключился губернатор Михаил Развожаев, назвавший поступок владельца дельфинария «вопиющим». Сразу же была организована масштабная операция по спасению афалин - экологи и волонтеры, работая по сменам, вели наблюдения с катера и берега. Усилия, к сожалению, оказались напрасны.

В прокуратуре рассказали, что в июле 2022 года Калниболотский продал черноморского дельфина-афалину по кличке Митя в один из сочинских дельфинариев. При этом он не получал разрешение на продажу и перевозку диких животных, занесенных в Красную книгу. К таковым относится и афалина. На директора завели два административных дела.

– Материалы дел направлены в Южное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования для рассмотрения в пределах компетенции, – отметили в прокуратуре.