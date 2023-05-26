МВД: в ДТП с грузовиком в Ялте пострадал подросток 2008 года рождения

По факту аварии проводится проверка. Фото: t.me/yanina_pavlenko

Сегодня, 26 мая, в Ялте грузовик опрокинулся на административное здание. Как сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Крым, в ДТП пострадали четыре человека, в том числе подросток 2008 года рождения.

По данными ведомства, около 13:15 водитель автомобиля Shacman, двигаясь по улице Блюхера «не учел скоростной режим, интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные условия, выехал за пределы проезжей части и совершил опрокидывание».

– В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход 2008 года рождения, который двигался по тротуару и трех работников, находившихся в административном здании, получили травмы и доставлены в медицинское учреждение, – сообщили в ведомстве.

Ранее в региональной прокуратуре сообщили, что водитель грузового автомобиля выехал за пределы дорожного полотна, в результате чего транспортное средство опрокинулось на административное здание. По факту аварии проводится проверка, ее ход взят на контроль в надзорном ведомстве РК.

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