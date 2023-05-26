В Симферополе прошел фестиваль ГТО

Более 200 школьников приняли участие в региональном этапе фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Симферополе Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Более 200 школьников приняли участие в региональном этапе фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Симферополе, сообщает Крымская газета.

– Сегодня каждый муниципалитет на республиканском уровне представил единую сборную команду. По итогам будут отобраны четыре мальчика и четыре девочки, которые будут участвовать в соревнованиях командой в международном центре «Артек», – цитирует издание замминистра спорта Республики Крым Сергея Гниздыло.

Напомним, в конце марта крымские чиновники сдавали нормы ГТО. Некоторые отправили вместо себя своих заместителей.

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