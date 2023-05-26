Водоснабжение в Евпатории восстановят не раньше вечера 27 мая

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Водоснабжение в Евпатории планируют восстановить не раньше вечера субботы, 27 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Елена Демидова.

Как сообщалось ранее, в Евпатории из-за аварии на магистральном водоводе снижено давление в городской системе водоснабжения, организован подвоз воды. Инцидент произошел накануне вечером в районе села Прибрежное. Демидова сообщала, что на первых этажах жилых домов вода присутствует.

Глава администрации отметила, что аварийно-восстановительные работы выполнены.

– На заполнение системы нужны сутки. Ожидаем полного восстановления водоснабжения не раньше вечера субботы, 27 мая, – отметила градоначальница.

Демидова отметила, что в этот день продолжится подвоз воды водовозками. В настоящее время в Евпатории работают 17 машин.