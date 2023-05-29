В Крыму упали цены на клубнику

В Крыму подешевела клубника. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму подешевела клубника, которую на рынке предлагают по 89 -100 рублей за килограмм.

- Откуда ягода? С Джанкойского района. Урожай хороший, девать некуда, да и дожди шпарят, как сумасшедшие, все может сгнить на корню, - поделилась информацией словоохотливая продавщица, которая торгует на Центральном рынке Симферополя.

Покупателям есть из чего выбирать. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Красивая, яркая на цвет ягода, хороша и на вкус – нежно сладкая, с едва различимой кислинкой. От душистого аппетитного аромата можно и вовсе подавится слюнями.

- Берите, пока дешево, через недельку клубника уже начтет отходить, и цена вырастит, - настоятельно посоветовала крымчанка.

Кстати, овощи и фрукты на крымских рынках за неделю подешевели на 10 процентов.

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