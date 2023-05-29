В Крыму упали цены на клубнику

В Крыму подешевела клубника.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Крыму подешевела клубника, которую на рынке предлагают по 89 -100 рублей за килограмм.
- Откуда ягода? С Джанкойского района. Урожай хороший, девать некуда, да и дожди шпарят, как сумасшедшие, все может сгнить на корню, - поделилась информацией словоохотливая продавщица, которая торгует на Центральном рынке Симферополя.
Покупателям есть из чего выбирать.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Красивая, яркая на цвет ягода, хороша и на вкус – нежно сладкая, с едва различимой кислинкой. От душистого аппетитного аромата можно и вовсе подавится слюнями.
- Берите, пока дешево, через недельку клубника уже начтет отходить, и цена вырастит, - настоятельно посоветовала крымчанка.
Кстати, овощи и фрукты на крымских рынках за неделю подешевели на 10 процентов.
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