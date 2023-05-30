В Джанкойском районе открыли девять новых ФАПов

Фото: Минздрав Крыма

В селах Днепровка, Яснополянское, Ковыльное, Соленое Озеро, Чайкино, Октябрь, Павловка, Субботник и Яркое Поле Джанкойского района завершено строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов, сообщает пресс-служба Минздрава Республики Крым. Средняя стоимость одного объекта - 18,6 млн рублей.

– Благодаря строительству модульных ФАПов местные жители смогут получать первичную медико-санитарную помощь, проходить первый этап диспансеризации, профилактический медицинский осмотр и вакцинацию в комфортных и современных условиях, – говорится в сообщении.

Фото: Минздрав Крыма

Фото: Минздрав Крыма

К девяти ФАПам прикреплен в общей сложности 6 381 человек, в том числе 1 302 ребенка.

Фото: Минздрав Крыма

Фото: Минздрав Крыма

В скором времени в Джанкойском районе откроются еще три ФАПа - в селах Светлое, Вольное и Медведевка, добавили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что в Крыму в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в текущем году построят пятьдесят новых фельдшерско-акушерских пунктов и капитально отремонтируют четыре медицинских организации.

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