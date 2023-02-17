В Крыму построят 50 ФАПов в 2023 году

Фото: пресс-служба Минздрава Республики Крым.

В Крыму в 2023 году возведут 50 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– В рамках проекта «Здравоохранение» в текущем году будут построены 50 новых ФАПов и проведен капитальный ремонт в четырех медицинских организациях. Продолжится строительство двух поликлиник со сроком завершения в 2024 году, – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, в Крыму с 2019 года реализуется 12 национальных проектов, объем финансирования которых на 2023 год составляет 16,7 миллиарда рублей.

Ранее глава республики рассказал о реализации пятилетней программы модернизации здравоохранения, общая стоимость которой превышает 7,5 миллиарда рублей. В рамках этой программы в минувшем году были возведены 44 фельдшерско-акушерских пункта и одна врачебная амбулатория, завершен капитальный ремонт пяти ФАПов, 31 амбулатории и одного дневного стационара, закуплены 49 автомобилей LADA Granta и медоборудование.

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