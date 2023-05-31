Власти Симферополя пообещали отремонтировать ливневки в пгт Грэсовский

Фото: телеграм-канал главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева

Власти Симферополя проработают вопрос о проведении капитального ремонта ливневой канализации в пгт Грэсовский, сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев в своем телеграм-канале.

– Вижу ваши комментарии и сообщения по вопросу подтопления пгт Грэсовский. Сегодня там начнет работу ГУП РК «Вода Крыма» по откачке воды. Кроме того, по моему поручению, мой заместитель разбирается с вопросом ливневой канализации на данном участке. Обследование сети ливневой канализации находится на завершающем этапе. После этого мы проработаем вопрос капитального ремонта с восстановлением утраченных участков ливневой канализации в данном микрорайоне, – написал Афанасьев.

Напомним, в Симферополе за сутки выпало полторы месячных нормы осадков. Ранее в региональном главке МЧС предупредили, что уровень воды в реке Салгир может достигнуть двух метров и привести к подтоплениям.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50