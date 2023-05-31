Свыше 500 крымских детей получили высокотехнологичную медпомощь с начала года

Свыше 500 крымских детей получили высокотехнологичную медицинскую помощь с начала 2023 года Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала текущего года высокотехнологичную медицинскую помощь получили 576 детей, проживающих в Республике Крым. Об этом сообщила зампредседателя Совмина Крыма – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская.

– В текущем году в лечебных учреждениях полуострова высокотехнологичная медицинская помощь была оказана 267 детям. Еще 309 детей были направлены в федеральные центры, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, – цитирует Романовскую пресс-служба Минздрава Крыма.

По ее словам, в Крыму высокотехнологичная медпомощь детям оказывается по четырнадцати профилям: абдоминальная хирургия, детская хирургия, детская хирургия в период новорожденности, комбустиология, нейрохирургия, неонатология, онкология, отоларингология, офтальмология, педиатрия, травматология и ортопедия, урология, челюстно-лицевая хирургия, эндокринология. По другим профилям детей направляют на лечение в федеральные центры.

Ранее КП-Крым писала, что в симферопольской больнице имени Семашко в 2022 году выполнили 4 835 операций в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи: 3 419 операций за счет средств ОМС и 1 416 - за счет федерального бюджета. В прошлом году в практику специалистов медучреждения был внедрен целый ряд современных методов диагностики и лечения.

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