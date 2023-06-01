«Монолит» открывает продажи в кварталах нового масштабного района Симферополя

Фото: группа компаний «Монолит»

Группа компаний «Монолит» анонсировала старт продаж нового объекта – Городского округа «Горизонты», расположенного в северной части Симферополя в районе ул. А. Захарченко — ул. В. Чуркина. Проект интересен своей концепцией: на видовом участке будут построены несколько очередей строительства жилья. Первая включает три квартала общей площадью почти 40 тысяч квадратных метров жилья – это дома высотностью от двух до девяти этажей. Многоэтажки здесь гармонично сочетаются с террасными двухэтажными домами, которые стали настоящей изюминкой проекта: атмосфера частного дома в самом сердце сбалансированной городской среды. Всего в новом районе обретут жилье более тысячи семей.

Дома расположены на участке, с которого открывается прекрасный вид на Симферополь и горный массив Чатыр-Даг, а готовая автомобильная дорога уже сейчас обеспечивает легкость передвижения внутри района и выезд на основную транспортную магистраль города — Объездную дорогу.

Удаленность от шума города, чистый воздух, общность близких по духу людей, поддержание здорового образа жизни и всестороннее развитие юного поколения — главные акценты нового места для жизни. Здесь уже построены и введены в эксплуатацию детский сад и Дворец водных видов спорта. Запроектированы школа, физкультурно-оздоровительный комплекс, торгово-офисный центр, торгово-офисная инфраструктура у дома, многоуровневый паркинг и многофункциональный центр. В ближайшей доступности находятся ТРЦ «Южная галерея» с продуктовым гипермаркетом «АШАН», крупнейший фермерский рынок «Привоз», несколько корпусов крупнейшего вуза республики – Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, Автогород.

Благоустройство округа разделено на три важных составляющих:

Место здорового образа жизни: спортивные площадки, футбольное поле, прогулочные аллеи;

Место развития детей: функциональные детские площадки с разделением по возрастным категориям;

Место для спокойного отдыха и восстановления: зоны с перголами, тенистые места для расслабления, богатое озеленение.

Как и во всех проектах Группы компаний «Монолит», в новом Городском округе «Горизонты» будут реализованы дворы без машин, безбарьерное пространство и входные группы на уровне земли для легкого и безопасного передвижения маломобильных групп населения. Здесь запроектированы велосипедные и колясочные в каждом подъезде, индивидуальные кладовые для хранения вещей.

Особенностью округа станут стильные террасные дома, которые отлично сочетаются с многоэтажной застройкой и создают атмосферу приватности загородной жизни. Для тех, кто мечтает о собственном таунхаусе, но не готов жертвовать доступностью благоустроенных городских кварталов, этот уникальный формат жилья придется по вкусу.

Отличительным преимуществом проекта являются эргономичные планировочные решения. Площади квартир варьируются от 30 до 85 «квадратов». Архитекторы предусмотрели просторные кухни-гостиные, открытые террасы, большие окна, которые не только подчеркивают современную пластику фасадов домов, но и гарантируют обилие солнечного света в квартирах.

Фото: группа компаний «Монолит»

Городской округ «Горизонты» идеален для первого собственного жилья, а также отлично подходит тем, кто стремится к сбалансированной, легкой жизни. На старте продаж действуют специальные выгодные цены. Однокомнатную квартиру можно приобрести от 3,9 млн рублей. Для первых десяти покупателей доступна беспроцентная рассрочка на два года до самого ввода в эксплуатацию.

В Центре выбора квартир ГК «Монолит» по адресу: г. Симферополь, пр-т Победы 28, А, оф. 315, всегда проконсультируют и помогут подобрать оптимальный вариант жилья. Вдохновиться новым городским округом и посмотреть планировочные решения можно на сайте https://monolit.site/

СПРАВКА

Группа компаний «Монолит» — это инвестиционно-строительный холдинг, в активе которого 17 лет опыта в реализации масштабных проектов по строительству жилой недвижимости, объектов рекреационного, коммерческого и социального назначения. «Монолит» – это комплекс предприятий, обеспечивающих полный цикл услуг по проектированию, производству, продажам и маркетингу, управлению жилой и коммерческой недвижимостью и транспорту. В основе долгосрочной стратегии компании – развитие системного подхода к организации производства и предоставлению услуг, который позволит стабильно обеспечивать наилучший финансовый и репутационный результат. Партнерами компании являются ведущие национальные производственные предприятия, банки, страховые компании, ведется успешное сотрудничество с надежными поставщиками материалов, оборудования и услуг для максимально эффективной реализации проектов. Сегодня ГК «Монолит» занимает лидирующие позиции среди застройщиков полуострова, в планах у которой сделать Крым витриной России.

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