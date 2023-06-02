Крымские зоологи просят не трогать детенышей оленей и диких кабанов

Малышей нельзя беспокоить. Фото: Юлия Балахтинова/ФГБУ «Заповедный Крым»/VK

На Крымском полуострове весной и в начале лета появляется потомство у диких животных. В пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым» напомнили правила поведения при встрече с малышами:

- Если вы встретили детеныша оленя, кабана или косули, ни в коем случае не трогайте его и постарайтесь побыстрее покинуть место встречи. В большинстве случаев недавно родившиеся малыши лежат неподвижно и даже не пытаются убежать – это абсолютно нормально, такая у них стратегия выживания. Не переживайте, их мать находится неподалеку.

Крошечный дикий кабан. Фото: Юлия Балахтинова/ФГБУ «Заповедный Крым»/VK

Но если турист отправился в поход с собакой, то и вовсе может произойти трагедия, если в хвостатом проснется охотничий инстинкт.

Диким животным нужен покой. Фото: Юлия Балахтинова/ФГБУ «Заповедный Крым»/VK

Этот пост в соцсети проиллюстрирован мимишными фото, снятыми на этой весной в заповеднике «Ялтинский горно-лесной».

Напоминаем, что орнитологи Крыма также попросили не брать в руки яйца скворцов, жаворонков и других диких птиц.

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