Врио министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым назначен Сергей Двуреченский

Фото: rk.gov.ru

Временно исполняющим обязанности министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым назначен Сергей Двуреченский, ранее занимавший пост замминистра ведомства. Соответствующий указ подписал глава Республики Крым Сергей Аксенов, документ опубликован на сайте правительства региона.

– Возложить временно исполнение обязанностей министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым на Двуреченского Сергея Александровича, – говорится в тексте документа.

В конце мая Сергей Аксенов освободил от должности главу Мининформа Крыма Владимира Трегуба. Чиновник написал заявление на увольнение по собственному желанию. Он руководил ведомством с апреля 2022 года.

СПРАВКА КП

Сергей Двуреченский родился в 1976 году в городе Грязи Липецкой области. Окончил филиал высшего военного авиационного инженерного училища в Воронеже, также прошел переподготовку в крымских филиалах Российского государственного университета правосудия и Финансового университета при правительстве РФ по программам «Государственное и муниципальное управление» и «Подготовка управленческих команд».

С 2014 по 2021 годы занимал различные должности в Комитете по противодействию коррупции Республики Крым. В апреле 2021 года назначен первым заместителем министра внутренней политики, информации и связи Крыма.

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