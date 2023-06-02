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НовостиОбщество2 июня 2023 11:27

Поликлиника Республиканской детской клинической больницы в Симферополе открылась после ремонта

Это один из этапов модернизации всего медучреждения
Дмитрий Коренев
Фото: телеграм-канал председателя Госсовета Республики Крым Владимира Константинова

Фото: телеграм-канал председателя Госсовета Республики Крым Владимира Константинова

В Симферополе после капитального ремонта открылась поликлиника Республиканской детской клинической больницы. Об этом сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, передает Крымское информационное агентство.

Константинов отметил, что капремонт поликлиники является одним из этапов модернизации всего медучреждения.

– Проработаем вопрос организации учебного процесса для детей, которые проходят длительное лечение в стационаре. Это касается, в первую очередь, пациентов отделения онкологии и гематологии. Такой проект уже реализуется в других регионах России, – добавил спикер крымского парламента.

Ранее зампредседателя Совета министров – министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская рассказала, что с 2020 года в Крыму модернизировали 22 детских больницы и поликлиники, на эти цели потратили 2,8 миллиарда рублей.

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