В Крыму автоледи из Джанкоя будут судить за фальшивые права

Права у оказались ненастоящими. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму молодая автолюбительница ездила с фальшивыми правами. В пресс-службе прокуратуры Крыма сообщили, что утвержден обвинительный акт в отношении 30-летней жительницы Джанкоя, которая управляла автомобилем, имея подложное водительское управление.

Уголовное дело, где фигурирует ч. 3 ст. 327 УК РФ, направлено в суд для рассмотрения по существу.

За использование заведомо поддельного документа крымской автоледи грозит арест на срок до шести месяцев.

Слабый пол, когда садится за руль, то любит всякие нестандартные ходы, причем отдельные автоледи из Крыма и Севастополя даже стали звездами соцсетей