В Крыму из-за сильного ветра объявили штормовое предупреждение на 4 и 5 июня

В Крыму объявили штормовое предупреждение.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
На Крымском полуострове ближайшие два дня будет действовать штормовое предупреждение.
- 4 и 5 июня в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с., - сообщили синоптики Крымского гидрометеоцентра.
Ощутимый норд-ост – это детище юго-восточной периферией антициклона.
Радует одно, что осадков, то есть дождей и ливней, которые уже порядком поднадоели гостям и жителям Крымского полуострова, не предвидится.
Хотя никакой гарантии нет, потому что климат на полуострове капризный и непредсказуемый, как у красивой, но взбалмошной девицы.
Главное, чтобы на море не было волнения, ведь самые смелые граждане уже открыли купальный сезон, да и морская вода кое-где прогрелась до плюс двадцати градусов.
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