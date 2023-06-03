В Крыму из-за сильного ветра объявили штормовое предупреждение на 4 и 5 июня

В Крыму объявили штормовое предупреждение. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На Крымском полуострове ближайшие два дня будет действовать штормовое предупреждение.

- 4 и 5 июня в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с., - сообщили синоптики Крымского гидрометеоцентра.

Ощутимый норд-ост – это детище юго-восточной периферией антициклона.

Радует одно, что осадков, то есть дождей и ливней, которые уже порядком поднадоели гостям и жителям Крымского полуострова, не предвидится.

Хотя никакой гарантии нет, потому что климат на полуострове капризный и непредсказуемый, как у красивой, но взбалмошной девицы.

Главное, чтобы на море не было волнения, ведь самые смелые граждане уже открыли купальный сезон, да и морская вода кое-где прогрелась до плюс двадцати градусов.

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