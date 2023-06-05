В Крыму пьяный водитель, который сбил семью с тремя детьми, пойдет под суд

Страшная авария произошла ночью 18 марта. Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

В Крыму будут судить пьяного водителя, который ночью 18 марта сбил семью с тремя детьми. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, уголовное дело в отношении 54-летнего мужчины уже направлено в суд.

Напомним, событие, произошедшее весной 2023 года на улице Центральной в селе Емельяновка в Нижнегорском районе Крыма, шокировало весь полуостров. Пьяный водитель на «семерке» сбил пятерых пешеходов, которые шли по обочине. В результате ДТП пострадавшие получили множественные травмы. Помимо родителей, пострадали дети пяти, трех и двух лет.

- Водитель обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенном лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры Крыма.