В Крыму лечат кошек из Топловского женского монастыря

В Топловском монастыре заботятся о своих любимчиках. Фото: Приют для животных «От сердца к сердцу»/VK

Крымские коты – это особенные создания, которым даже ставят памятники, но и они иногда болеют. Причем хворь не щадит даже тех, кто живет в местах паломничества верующих.

- К нам обратились работники легендарного Топловского монастыря - Ксения и Даниил, с просьбой провести диагностику трех болеющих хвостиков - Мони, Мурки и Баси, - такой пост появился в паблике «Приют для животных «От сердца к сердцу».

Ветврачи уточнили диагнозы хвостатых пациентов. Фото: Приют для животных «От сердца к сердцу»/VK

Животные взрослые и болячки у них довольно сложные: у одной нездоровая печенка, у второй в носе полип, третья тоже не богатырь. Вот крымские Айболиты, чтобы уточнить диагнозы и назначить эффективное лечение, и сделали хвостатым необходимые анализы.

- Всю диагностику мы сделали абсолютно бесплатно, - отметили в Приюте.

В Свято-Троице-Параскевиевский Топловском женском монастыре кошечек лечат своими силами, благо, что у одного из сотрудников обители есть ветеринарное образование.

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