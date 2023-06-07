«Родилась второй раз»: соцсети взволновал инцидент с пешеходом в Крыму

Фото: кадр видео Михаил Бобкин/Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

В Крыму чудом удалось избежать ДТП, в котором могла серьезно пострадать молодая женщина, которая шла по пешеходному переходу.

- Родилась второй раз! – так эмоционально прокомментировал один из пользователей соцсети видео, которое появилось в популярном паблике.

На записи с регистратора видно, что автомобиль резко притормаживает перед «зеброй», пропуская пешехода. Но девушку на переходе едва не сбил другой автомобиль, который мчался на всех парусах. Хорошо, что пешеход увидела авто и успела отпрыгнуть в сторону.

Пользователи соцсети живо поделились своими мнениями, комментируя видео: «Хорошо, что девушка в последний момент подняла голову и увидела лихача, иначе попала бы под колеса»; «Многие просто не знают, что если светофор не работает, то пешеходный переход считается нерегулируемым»; «Никогда резко не торможу перед пешеходным переходом, ибо это чревато «прилетом сзади»; «Не оправдываю водителя-лихача, но девушка ступила на «зебру» и сразу смотрит в другую сторону!».

Напоминаем, что в Севастополе сотрудники ГИБДД едва не сбили 3 детей на пешеходном переходе.

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