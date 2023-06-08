Ученые не нашли превышения нормы радиации в Северо-Крымском канале

Северо-Крымский канал заполнен, уровень воды в нем не понизился Фото: Анна КИРИЕНКО

Радиационный фон на Северо-Крымском канале в районе поселка Советское вдвое ниже нормы. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей» (ФИЦ ИнБЮМ).

– Сегодня, 8 июня специалисты отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ снова работают на Северо-Крымском канале. В районе поселка Советское ученые произвели замеры радиационного фона, который на сегодняшний день не превышает 0,1 микрозиверта, что вполовину ниже санитарных норм, – говорится в сообщении.

Сотрудники Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН отмечают, что Северо-Крымский канал заполнен, уровень воды в нем не понизился.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что при необходимости воду из Днепра могут накачать в Северо-Крымский канал насосами, установленными в районе разрушенной Каховской ГЭС. При этом Аксенов подчеркнул, что со временем канал все же обмелеет. Власти принимают меры для того, чтобы отход воды уменьшился.

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