В Крыму начали собирать лекарственный шалфей

Фото: телеграм-канал министра сельского хозяйства Крыма Андрея Савчука

В Симферопольском районе стартовала уборка лекарственного шалфея.

– На одной из площадей местного совхоза шалфей занимает 78 гектаров. Здесь выращивают 16 видов лекарственных трав, среди которых: лекарственный шалфей, алтей, мелисса, иссоп, валериана, эхинацея пурпурная, подорожник большой, мята перечная и другие растения. Ожидают получить лекарственного сырья порядка 53 тонн, – передает «Крым 24».

Отметим, возделыванием шалфея в Крыму занимаются пять предприятий. Как сообщил в своем телеграм-канале министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук, в этом году планируется собрать около 850 тонн сырья шалфея.

Ранее в Крыму начался сбор эфиромасличной розы. В этом году производители планируют собрать не менее 62 тонн сырья.

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