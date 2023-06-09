Хуснуллин: запасов воды в крымских водохранилищах хватит как минимум на 500 дней

Все крымские водохранилища полностью заполнены, питьевой воды хватит минимум на 500 дней Фото: Виталий ПАРУБОВ

Все крымские водохранилища полностью заполнены, запасов питьевой воды хватит минимум на 500 дней. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

– Водохранилища заполнены водой. Запас воды на 500 дней, – сказал Хуснуллин.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что при необходимости воду из Днепра могут накачать в Северо-Крымский канал насосами, установленными в районе разрушенной Каховской ГЭС. При этом Аксенов подчеркнул, что со временем канал все же обмелеет. Крымским производителям риса, засеявшим поля с расчетом на воду из канала, выплатят компенсации.

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