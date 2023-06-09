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НовостиПроисшествия9 июня 2023 10:06

Хуснуллин: запасов воды в крымских водохранилищах хватит как минимум на 500 дней

По словам вице-премьера, все водохранилища полностью заполнены
Дмитрий Коренев
Все крымские водохранилища полностью заполнены, питьевой воды хватит минимум на 500 дней

Все крымские водохранилища полностью заполнены, питьевой воды хватит минимум на 500 дней

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Все крымские водохранилища полностью заполнены, запасов питьевой воды хватит минимум на 500 дней. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

– Водохранилища заполнены водой. Запас воды на 500 дней, – сказал Хуснуллин.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что при необходимости воду из Днепра могут накачать в Северо-Крымский канал насосами, установленными в районе разрушенной Каховской ГЭС. При этом Аксенов подчеркнул, что со временем канал все же обмелеет. Крымским производителям риса, засеявшим поля с расчетом на воду из канала, выплатят компенсации.

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