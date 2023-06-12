В Крыму объявили штормовое предупреждение на 12 и 13 июня

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В связи с непогодой в Крыму объявили штормовое предупреждение на понедельник и вторник, 12 и 13 июня. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

По данным синоптиков, в Крыму ожидаются кратковременные дожди. Местами эти осадки будут очень сильными. В Крыму также ожидаются грозы и град. Кроме того, синоптики прогнозируют сильный ветер. Его скорость будет достигать 15-20 м/с.

Напомним, 12 июня на Крымском полуострове синоптики опять обещают дожди. В Симферополе температура воздуха составит 21-23 градуса, а в Севастополе – 22-24.