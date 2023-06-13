Роспотребнадзор: вода в море и Северо-Крымском канале соответствует нормам

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Вода в Северо-Крымском канале и в Черном море у берегов Крыма соответствует нормам. Об этом сообщает КИА со ссылкой на Роспотребнадзор.

– С 7 июня отобрана 101 проба питьевой воды из распределительной сети населенных пунктов Херсонской области, морской воды в Республике Крым и Херсонской области, воды из Северо-Крымского канала и поверхностных водоемов в зоне подтопления, а также пробы донных отложений. Питьевая вода соответствует нормативным показателям, – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре не обнаружили водоносного горизонта негативного влияния на качество воды.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что при необходимости воду из Днепра могут накачать в Северо-Крымский канал насосами, установленными в районе разрушенной Каховской ГЭС. При этом Аксенов подчеркнул, что со временем канал все же обмелеет. Крымским производителям риса, засеявшим поля с расчетом на воду из канала, выплатят компенсации. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что запасов воды в водохранилищах хватит на 500 дней.